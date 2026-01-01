Materials reciclats
Nike ACG "Smith Summit"
Pantalons Repel amb protecció UV - Home
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.
Alienígenes o una il·lusió òptica? Els misteriosos llums que omplen el cel de Marfa (Texas), van inspirar aquesta atrevida actualització dels nostres clàssics pantalons cargo Smith Summit. Hem mantingut la mateixa tecnologia de sempre: teixit d'eixugada ràpida, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV. A més, els pantalons encara es converteixen en pantalons curts amb un disseny amb cremallera.
- Color mostrat: Anthracite/Negre/Summit White
- Model: HV1129-060
Nike ACG "Smith Summit"
Alienígenes o una il·lusió òptica? Els misteriosos llums que omplen el cel de Marfa (Texas), van inspirar aquesta atrevida actualització dels nostres clàssics pantalons cargo Smith Summit. Hem mantingut la mateixa tecnologia de sempre: teixit d'eixugada ràpida, repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV. A més, els pantalons encara es converteixen en pantalons curts amb un disseny amb cremallera.
Un disseny inspirat en Smith Rock
Aquests pantalons s'han dissenyat i provat a Smith Rock, un paradís per als amants de l'escalada a Oregon, EUA. Aquesta edició té un estampat inspirat en els llums de Marfa que omplen el cel de Texas, EUA. Des que es van veure per primera vegada el 1883, la gent s'ha preguntat si són una prova de vida extraterrestre.
Equipament per a l'aventura
El teixit Woven repel·leix l'aigua i bloqueja els raigs UV per protegir-te mentre explores el món.
Ajust per a l'aire lliure
El disseny és més ample a la part superior, les cuixes i els camals. L'articulació als genolls, el teixit una mica elàstic i el reforç a les costures afavoreixen el moviment natural.
Estil versàtil
Mai no havia estat tan fàcil canviar d'estil gràcies als panells inferiors desmuntables. Hem afegit cremalleres de colors per garantir que cada camal acabi al lloc adequat.
Més avantatges
- La cintura elàstica amb cinturó et permet trobar l'ajust que prefereixis.
- L'esfera amb forma d'ovni que brilla a la foscor fa referència a la inspiració alienígena.
Detalls del producte
- Cos: 96 % nylon, 4 % elastà. Part superior de l'interior de les butxaques: 100 % polièster.
- Logotips Swoosh i Nike ACG brodats
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Tancament amb botó de pressió
- Cordó elàstic amb regulador a la vora
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Anthracite/Negre/Summit White
- Model: HV1129-060
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Nike ACG "Smith Summit"