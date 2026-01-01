Materials reciclats
ACG Smith Summit
Pantalons curts - Home
Fa sol i plou? No et preocupis. Aquests pantalons curts incorporen una tecnologia repel·lent a l'aigua amb protecció UV per als dies de sol en què et banyes als rierols i per als dies plujosos. El teixit de lona de densitat mitjana té una mica d'elasticitat i les butxaques enormes ofereixen moltes funcions per al dia a dia.
- Color mostrat: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Model: IF1308-317
ACG Smith Summit
Fa sol i plou? No et preocupis. Aquests pantalons curts incorporen una tecnologia repel·lent a l'aigua amb protecció UV per als dies de sol en què et banyes als rierols i per als dies plujosos. El teixit de lona de densitat mitjana té una mica d'elasticitat i les butxaques enormes ofereixen moltes funcions per al dia a dia.
Detalls del producte
- Etiqueta teixida Smith Summit
- Logotips de l'ACG i logotip Nike Swoosh brodats
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Cos: 96 % nylon, 4 % elastà. Part superior de l'interior de les butxaques: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Model: IF1308-317
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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ACG Smith Summit