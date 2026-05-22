triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 8
ACG Smith Summit Pantalons amb cremallera - Dona - College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Materials reciclats

ACG Smith Summit

Pantalons amb cremallera - Dona

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 75 % de fibres de nylon reciclat.

Cremallera avall, peça fora i els pantalons passen de llargs a curts. Independentment de la llargada, el teixit d'eixugada ràpida, repel·lent a l'aigua i amb protecció UV (a banda de la gran quantitat de butxaques) et dona la versatilitat que necessites.


  • Color mostrat: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Model: HV6391-009

ACG Smith Summit

30 % de descompte

Cremallera avall, peça fora i els pantalons passen de llargs a curts. Independentment de la llargada, el teixit d'eixugada ràpida, repel·lent a l'aigua i amb protecció UV (a banda de la gran quantitat de butxaques) et dona la versatilitat que necessites.

Detalls del producte

  • Cos: 96 % nylon, 4 % elastà. Part superior de l'interior de les butxaques: 100 % polièster.
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Cintura elàstica
  • Cintura mitjana
  • Ajust relaxat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Model: HV6391-009

Talles i ajustos

    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • vkim93

    Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.

ACG Smith Summit Pantalons amb cremallera - Dona

ACG Smith Summit

30 % de descompte

Completa el look