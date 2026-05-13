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Nike ACG Samarreta Dri-FIT - Home - Negre

Nike ACG

Samarreta Dri-FIT - Home

49,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.

Detalls del producte

  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IH1316-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Samarreta Dri-FIT - Home

Nike ACG

49,99 €

Completa el look

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