ACG Samarreta Dri-FIT - Home

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Materials reciclats
Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.
ACG
Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG