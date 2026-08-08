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ACG Samarreta Dri-FIT - Home - Summit White

Materials reciclats

ACG

Samarreta Dri-FIT - Home

54,99 €
Summit White
Negre/Light Orewood Brown
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.


  • Color mostrat: Summit White
  • Model: IM6177-121

ACG

54,99 €

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.

Detalls del producte

  • Etiqueta ACG
  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Summit White
  • Model: IM6177-121

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

4 estrelles

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

ACG Samarreta Dri-FIT - Home

ACG

54,99 €

Completa el look

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