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ACG Samarreta Dri-FIT - Home - Negre

Materials reciclats

ACG

Samarreta Dri-FIT - Home

54,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IM6179-010

ACG

54,99 €

Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.

Detalls del producte

  • Etiqueta ACG
  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IM6179-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Samarreta Dri-FIT - Home

    ACG

    54,99 €

    Completa el look

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