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Materials reciclats
ACG
Samarreta Dri-FIT - Home
54,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.
- Color mostrat: Negre
- Model: IM6179-010
ACG
54,99 €
Aquesta samarreta, resistent i amb tecnologia que capil·laritza la suor, està dissenyada per a l'aire lliure. El teixit d'alta densitat i l'ajust relaxat proporcionen una sensació estructurada i drapejada.
Detalls del producte
- Etiqueta ACG
- 63 % polièster, 37 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IM6179-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG
54,99 €