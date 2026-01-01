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Nike ACG Samarreta Dri-FIT - Home - Negre

Nike ACG

Samarreta Dri-FIT - Home

54,99 €
Negre
Summit White
Violet Dust
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta samarreta, dissenyada, provada i fabricada al planeta Terra, és resistent i còmoda. La tecnologia Dri-FIT capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat proporcionen un look informal.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Aquesta samarreta, dissenyada, provada i fabricada al planeta Terra, és resistent i còmoda. La tecnologia Dri-FIT capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat proporcionen un look informal.

Detalls del producte

  • 63 % polièster, 37 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IH1288-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Samarreta Dri-FIT - Home

    Nike ACG

    54,99 €

    Completa el look

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