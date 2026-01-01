Nike ACG
Samarreta Dri-FIT - Home
Aquesta samarreta, dissenyada, provada i fabricada al planeta Terra, és resistent i còmoda. La tecnologia Dri-FIT capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat proporcionen un look informal.
- Color mostrat: Negre
- Model: IH1288-010
Nike ACG
Aquesta samarreta, dissenyada, provada i fabricada al planeta Terra, és resistent i còmoda. La tecnologia Dri-FIT capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat proporcionen un look informal.
Detalls del producte
- 63 % polièster, 37 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IH1288-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG