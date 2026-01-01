Imatge 1 de 6
ACG
Samarreta - Dona
54,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta samarreta, dissenyada per a l'aire lliure, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per oferir transpirabilitat. El teixit d'alta densitat és durador i l'ajust ample proporciona un look amb caient.
- Color mostrat: Negre
- Model: IO1577-010
ACG
54,99 €
Aquesta samarreta, dissenyada per a l'aire lliure, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per oferir transpirabilitat. El teixit d'alta densitat és durador i l'ajust ample proporciona un look amb caient.
Detalls del producte
- Etiqueta ACG
- 63 % polièster, 37 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IO1577-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre ACG .
ACG
54,99 €