Nike ACG Rufus Sabatilles - Home

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Gràcies al seu disseny, fàcil de combinar amb looks tant formals com informals, les ACG Rufus s'asseguraran un bon lloc entre el teu calçat per al dia a dia. Combinen una sola exterior adherent amb una entresola que ofereix més amortiment per acompanyar-te a recórrer món amb comoditat i tracció.
Nike ACG Rufus
Gràcies al seu disseny, fàcil de combinar amb looks tant formals com informals, les ACG Rufus s'asseguraran un bon lloc entre el teu calçat per al dia a dia. Combinen una sola exterior adherent amb una entresola que ofereix més amortiment per acompanyar-te a recórrer món amb comoditat i tracció.
Les peces Nike All Conditions Gear, preparades per conquerir el paisatge urbà o escapar-ne, t'equipen amb un disseny modern que posa a prova les inclemències del temps. Les teles impermeables i resistents al vent i les tecnologies transpirables mantenen la protecció, mentre que el disseny innovador ofereix un espai versàtil per desar les teves coses i diverses opcions d'estil.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus