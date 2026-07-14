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Nike ACG Rufus Sabatilles - Home - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Sabatilles - Home

109,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Gràcies al seu disseny, fàcil de combinar amb looks tant formals com informals, les ACG Rufus s'asseguraran un bon lloc entre el teu calçat per al dia a dia. Combinen una sola exterior adherent amb una entresola que ofereix més amortiment per acompanyar-te a recórrer món amb comoditat i tracció.


  • Color mostrat: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Model: HV4087-200

Nike ACG Rufus

109,99 €

Gràcies al seu disseny, fàcil de combinar amb looks tant formals com informals, les ACG Rufus s'asseguraran un bon lloc entre el teu calçat per al dia a dia. Combinen una sola exterior adherent amb una entresola que ofereix més amortiment per acompanyar-te a recórrer món amb comoditat i tracció.

Detalls del producte

  • Zona del turmell enconxada
  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Model: HV4087-200

Nike ACG

Les peces Nike All Conditions Gear, preparades per conquerir el paisatge urbà o escapar-ne, t'equipen amb un disseny modern que posa a prova les inclemències del temps. Les teles impermeables i resistents al vent i les tecnologies transpirables mantenen la protecció, mentre que el disseny innovador ofereix un espai versàtil per desar les teves coses i diverses opcions d'estil.

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

4.5 estrelles

  • DanielO716160454

    La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Nike ACG Rufus Sabatilles - Home

Nike ACG Rufus

109,99 €

Completa el look

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