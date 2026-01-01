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ACG Radical AirFlow
Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Home
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
- Color mostrat: Blanc/Anthracite
- Model: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
Innovació radical
Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.
Confecció radical
El teixit Knit amb perforacions que cobreix tota la peça és suau en contacte amb la pell. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.
Comoditat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Més avantatges
- El teixit Knit ultratranspirable amb perforacions és suau.
- El disseny és més ample al cos per oferir més llibertat de moviment.
Detalls del producte
- Logotip ACG al pit
- Etiqueta teixida a la vora esquerra
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Anthracite
- Model: IW0767-100
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Radical AirFlow
Un microclima de frescor portàtil per combatre els senders més calorosos.
Disseny per a
Competicions de trail
Creat per
Mantenir la frescor
Ventilació per a