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ACG Radical AirFlow Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Home - Blanc/Anthracite

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow

Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Home

109,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IW0767-100

ACG Radical AirFlow

109,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta samarreta de tirants, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.

Confecció radical

El teixit Knit amb perforacions que cobreix tota la peça és suau en contacte amb la pell. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.

Comoditat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El teixit Knit ultratranspirable amb perforacions és suau.
  • El disseny és més ample al cos per oferir més llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Logotip ACG al pit
  • Etiqueta teixida a la vora esquerra
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IW0767-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Radical AirFlow Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Home

    ACG Radical AirFlow

    109,99 €

    Un microclima de frescor portàtil per combatre els senders més calorosos.

    Disseny per a

    Competicions de trail

    Creat per

    Mantenir la frescor

    Ventilació per a

    Circulació d'aire accelerada

    Característiques de rendiment

    • Transpirabilitat extrema

      Les perforacions del disseny acceleren el flux d'aire sobre la pell com si una ràfega de vent circulés constantment al voltant del tors.

    • Ajust per competir

      Disseny cropped per facilitar l'accés a la cintura. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.

    • Provada per atletes

      Des de les sales climàtiques del Nike Sports Research Lab fins als podis. 50 atletes d'elit, 1.000 hores de patiment. Hem pensat en tots els imprevistos possibles i els ha superat.

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