ACG Radical AirFlow Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Home

Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
Materials reciclats
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga curta, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
ACG Radical AirFlow
INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga curta, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.
El teixit Knit amb perforacions que cobreix tota la peça és suau en contacte amb la pell. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
5 estrelles
Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
TTS
AIRCHOW
Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).
ACG Radical AirFlow
Disseny per a
Creat per
Ventilació per a