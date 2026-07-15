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ACG Radical AirFlow Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Home - Blanc/Anthracite

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow

Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Home

119,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga curta, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta part superior de màniga curta, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre la pell mentre augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.

Confecció radical

El teixit Knit amb perforacions que cobreix tota la peça és suau en contacte amb la pell. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.

Comoditat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El teixit Knit ultratranspirable amb perforacions és suau.
  • El disseny ample a les espatlles, les mànigues i el cos ofereix més llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Logotip ACG al pit
  • Etiqueta teixida a la vora esquerra
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Anthracite
  • Model: IV5366-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

ACG Radical AirFlow Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Home

ACG Radical AirFlow

119,99 €

Un microclima de frescor portàtil per combatre els senders més calorosos.

Disseny per a

Competicions de trail

Creat per

Mantenir la frescor

Ventilació per a

Circulació d'aire accelerada

Característiques de rendiment

  • Transpirabilitat extrema

    Les per­fo­ra­ci­ons del disseny ac­ce­le­ren el flux d'aire sobre la pell com si una ràfega de vent circulés cons­tant­ment al voltant del tors.

  • Ajust per competir

    Disseny cropped per facilitar l'accés a la cintura. El rivet elàstic i plegable ofereix comoditat i durabilitat fiables.

  • Provat per atletes

    Des de les sales climàtiques del Nike Sports Research Lab fins als podis. 50 atletes d'elit, 1.000 hores de patiment. Hem pensat en tots els imprevistos possibles i els ha superat.

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