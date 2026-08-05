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ACG Radical AirFlow Apex Gorra de pescador Dri-FIT - Blanc/Blanc

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow Apex

Gorra de pescador Dri-FIT

64,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra de pescador ACG Apex, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a fi d'oferir una sensació de frescor i comoditat. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc
  • Model: IX1855-100

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra de pescador ACG Apex, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a fi d'oferir una sensació de frescor i comoditat. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.

Confecció radical

El teixit Knit amb perforacions és suau en contacte amb la pell i allibera ràpidament l'escalfor corporal. La visera completa ofereix una protecció de 360 graus.

Comoditat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

El disseny de perfil baix s'ajusta de manera cenyida per oferir una sensació de seguretat mentre explores el terreny.

Detalls del producte

  • Etiqueta teixida ACG
  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Blanc
  • Model: IX1855-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Bad ass

    hanluenk804671863

    Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.

ACG Radical AirFlow Apex Gorra de pescador Dri-FIT

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

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