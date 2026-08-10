Nike ACG Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Dona

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta samarreta té un disseny senzill pensat específicament per al trail running. La tecnologia de capil·larització de la suor t'ajuda a mantenir la transpirabilitat durant les carreres i els reforços tous sota els braços minimitzen el fregament.
Nike ACG
Aquesta samarreta té un disseny senzill pensat específicament per al trail running. La tecnologia de capil·larització de la suor t'ajuda a mantenir la transpirabilitat durant les carreres i els reforços tous sota els braços minimitzen el fregament.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
1 estrella
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG