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Nike ACG Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Dona - Safety Orange

Materials reciclats

Nike ACG

Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Dona

54,99 €
Safety Orange
Negre/Summit White
Phantom/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquesta samarreta té un disseny senzill pensat específicament per al trail running. La tecnologia de capil·larització de la suor t'ajuda a mantenir la transpirabilitat durant les carreres i els reforços tous sota els braços minimitzen el fregament.


  • Color mostrat: Safety Orange
  • Model: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

Aquesta samarreta té un disseny senzill pensat específicament per al trail running. La tecnologia de capil·larització de la suor t'ajuda a mantenir la transpirabilitat durant les carreres i els reforços tous sota els braços minimitzen el fregament.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Els reforços suaus sota els braços redueixen el fregament.

Detalls del producte

  • 85 % polièster, 15 % cotó
  • Logotips ACG i Swoosh amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Safety Orange
  • Model: IO9650-819

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Nike ACG Part superior de trail running de màniga curta Dri-FIT - Dona

Nike ACG

54,99 €

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