ACG Lava Loft Jaqueta Therma-FIT - Home

Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Dissenyada en un laboratori, provada a la natura. Aquesta jaqueta té la tecnologia que necessites per recórrer quilòmetres en condicions gèlides: compartiments farcits de plomissol per mantenir la calidesa i perforacions AeroLoft per a la transpirabilitat. Els panells elàstics i els detalls ajustables et permeten moure't amb facilitat i regular l'ajust. No necessites la sensació de calidesa? La peça es pot plegar i desar en aquesta butxaca.
ACG Lava Loft
Dissenyada en un laboratori, provada a la natura. Aquesta jaqueta té la tecnologia que necessites per recórrer quilòmetres en condicions gèlides: compartiments farcits de plomissol per mantenir la calidesa i perforacions AeroLoft per a la transpirabilitat. Els panells elàstics i els detalls ajustables et permeten moure't amb facilitat i regular l'ajust. No necessites la sensació de calidesa? La peça es pot plegar i desar en aquesta butxaca.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.7 estrelles
Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Light, cool-looking jacket.
Alpharoach
Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.
Cold Runner
JehielB938614297
Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.
ACG Lava Loft
Dissenyada per a
Protecció contra el fred
Protecció contra l'aigua
Protecció contra el vent
Pes
Tecnologia
Therma-FIT
Farciment
Farciment de plomes
Sostenibilitat
Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 50 % de fibres de polièster reciclat.
Baptiste Coatantiec
Atleta ACT, 11è classificat a la categoria 100M de l'UTMB