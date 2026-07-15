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ACG Lava Loft Jaqueta Therma-FIT - Home - Negre/Negre/Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG Lava Loft

Jaqueta Therma-FIT - Home

274,99 €
Negre/Negre/Negre/Summit White
Safety Orange/Crema II/Crema II/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

Dissenyada en un laboratori, provada a la natura. Aquesta jaqueta té la tecnologia que necessites per recórrer quilòmetres en condicions gèlides: compartiments farcits de plomissol per mantenir la calidesa i perforacions AeroLoft per a la transpirabilitat. Els panells elàstics i els detalls ajustables et permeten moure't amb facilitat i regular l'ajust. No necessites la sensació de calidesa? La peça es pot plegar i desar en aquesta butxaca.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
  • Model: IO9132-010

ACG Lava Loft

274,99 €

Dissenyada en un laboratori, provada a la natura. Aquesta jaqueta té la tecnologia que necessites per recórrer quilòmetres en condicions gèlides: compartiments farcits de plomissol per mantenir la calidesa i perforacions AeroLoft per a la transpirabilitat. Els panells elàstics i els detalls ajustables et permeten moure't amb facilitat i regular l'ajust. No necessites la sensació de calidesa? La peça es pot plegar i desar en aquesta butxaca.

Detalls del producte

  • Cos i folre dels panells: 100 % polièster. Panells: 80 % polièster, 20 % elastà. Farciment dels panells: ploma d'ànec blanc o gris (mínim 90 % ploma)/(versió APA: 90 % ploma d'ànec, 10 % plomes).
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Ajust estàndard
  • Etiqueta interior de Lava Loft
  • Rivet elàstic a la vora
  • Regulador i cordó elàstic a la vora
  • Logotips de Nike ACG i Nike Swoosh amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Summit White
  • Model: IO9132-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (3)

4.7 estrelles

  • Great Jacket

    BillO629782324

    Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.

  • Light, cool-looking jacket.

    Alpharoach

    Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.

  • Cold Runner

    JehielB938614297

    Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.

ACG Lava Loft Jaqueta Therma-FIT - Home

ACG Lava Loft

274,99 €

Si has de fer quilòmetres de trail amb molt de fred, escalfa't amb aquesta jaqueta lleugera amb farciment de plomes.

Dissenyada per a

Trail running

Protecció contra el fred

Per a temperatures baixes

Protecció contra l'aigua

Resistent a l'aigua

Protecció contra el vent

Transpirable

Pes

280 g aprox. (talla mitjana per a home)

Especificacions tècniques

Tecnologia

Therma-FIT

Farciment

Farciment de plomes

Sostenibilitat

Aquest producte està confeccionat, almenys, amb un 50 % de fibres de polièster reciclat.

Característiques de rendiment

  • Equipament per a l'aventura

    El sistema de cordons elàstics a la vora i la cremallera bidireccional permeten personalitzar-ne l'ajust.

  • Transpirabilitat estratègica

    La tecnologia AeroLoft incorpora perforacions entre els compartiments per ventilar la humitat de les zones on s'acumula més calor.

  • Calidesa plegable

    No necessites escalfor? La jaqueta només pesa 280 grams i es pot plegar i desar fàcilment a la butxaca interior.

  • Aïllament prèmium

    El farciment de plomes 750 està dissenyat per retenir l'aire calent d'entre les fibres. D'aquesta manera, tot i que a fora hi faci fred, a dins s'hi està ben calent.

hero
Baptiste Coatantiec

"És ideal per quan vas a la muntanya, ja que la temperatura canvia moltíssim."

Baptiste Coatantiec

Atleta ACT, 11è classificat a la categoria 100M de l'UTMB

Completa el look

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