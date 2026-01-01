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Nike ACG "Lava Flow" Jaqueta Therma-FIT ADV - Nen/a - Negre/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG "Lava Flow"

Jaqueta Therma-FIT ADV - Nen/a

164,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

És l’hora de començar la teva pròxima aventura Aquesta jaqueta reversible incorpora una tecnologia que regula l'escalfor i repel·leix l'aigua perquè puguis continuar explorant. A més, s'inspira en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA), i està dissenyada per fer front a les nits fredes. Quan faci més calor i no necessitis la calidesa Therma-FIT ADV, pots plegar la jaqueta i desar-la a la butxaca interior.


  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IF1706-010

Nike ACG "Lava Flow"

164,99 €

És l’hora de començar la teva pròxima aventura Aquesta jaqueta reversible incorpora una tecnologia que regula l'escalfor i repel·leix l'aigua perquè puguis continuar explorant. A més, s'inspira en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA), i està dissenyada per fer front a les nits fredes. Quan faci més calor i no necessitis la calidesa Therma-FIT ADV, pots plegar la jaqueta i desar-la a la butxaca interior.

Aïllament d'alt rendiment

L'aïllament PrimaLoft® utilitza la tecnologia Nike Therma-FIT ADV per crear un teixit avançat que regula l'escalfor i puguis mantenir la calidesa quan fa fred.

Plega-la i continua

Si comença a fer calor, plega la jaqueta dins de la butxaca interior.

Disseny reversible

Aquest disseny reversible et permet canviar d'estil entre un costat llis i un amb elements gràfics. Dos looks en una sola jaqueta.

Detalls del producte

  • Cos: 58 % polièster, 42 % nylon. Part interior del cos/farciment: 100 % polièster.
  • Cremallera frontal
  • Amb aïllament
  • Butxaques amb cremallera
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Summit White
  • Model: IF1706-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla S i fa 145 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike ACG "Lava Flow" Jaqueta Therma-FIT ADV - Nen/a

    Nike ACG "Lava Flow"

    164,99 €

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