Materials reciclats
Nike ACG "Lava Flow"
Jaqueta Therma-FIT ADV - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
És l’hora de començar la teva pròxima aventura Aquesta jaqueta reversible incorpora una tecnologia que regula l'escalfor i repel·leix l'aigua perquè puguis continuar explorant. A més, s'inspira en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA), i està dissenyada per fer front a les nits fredes. Quan faci més calor i no necessitis la calidesa Therma-FIT ADV, pots plegar la jaqueta i desar-la a la butxaca interior.
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
És l’hora de començar la teva pròxima aventura Aquesta jaqueta reversible incorpora una tecnologia que regula l'escalfor i repel·leix l'aigua perquè puguis continuar explorant. A més, s'inspira en una sortida en canoa pel Parc Nacional de Big Bend, a l'oest de Texas (EUA), i està dissenyada per fer front a les nits fredes. Quan faci més calor i no necessitis la calidesa Therma-FIT ADV, pots plegar la jaqueta i desar-la a la butxaca interior.
Aïllament d'alt rendiment
L'aïllament PrimaLoft® utilitza la tecnologia Nike Therma-FIT ADV per crear un teixit avançat que regula l'escalfor i puguis mantenir la calidesa quan fa fred.
Plega-la i continua
Si comença a fer calor, plega la jaqueta dins de la butxaca interior.
Disseny reversible
Aquest disseny reversible et permet canviar d'estil entre un costat llis i un amb elements gràfics. Dos looks en una sola jaqueta.
Detalls del producte
- Cos: 58 % polièster, 42 % nylon. Part interior del cos/farciment: 100 % polièster.
- Cremallera frontal
- Amb aïllament
- Butxaques amb cremallera
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IF1706-010
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 137 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla S i fa 145 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Lava Flow"