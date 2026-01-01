Nike ACG
Jaqueta reversible - Nen/a
Gaudeix de l'aire lliure amb aquesta jaqueta amb caputxa. Té un disseny folgat, un farciment de plomes sintètiques per oferir calidesa i comoditat, un tancament amb cremallera completa i butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara diners en efectiu, les claus o el telèfon. A més, el disseny reversible és com tenir dues jaquetes en una.
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7619-010
Nike ACG
Gaudeix de l'aire lliure amb aquesta jaqueta amb caputxa. Té un disseny folgat, un farciment de plomes sintètiques per oferir calidesa i comoditat, un tancament amb cremallera completa i butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara diners en efectiu, les claus o el telèfon. A més, el disseny reversible és com tenir dues jaquetes en una.
Detalls del producte
- Jaqueta amb folre
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IZ7619-010
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike ACG