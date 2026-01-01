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Nike ACG Jaqueta reversible - Nen/a - Negre

Nike ACG

Jaqueta reversible - Nen/a

149,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Gaudeix de l'aire lliure amb aquesta jaqueta amb caputxa. Té un disseny folgat, un farciment de plomes sintètiques per oferir calidesa i comoditat, un tancament amb cremallera completa i butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara diners en efectiu, les claus o el telèfon. A més, el disseny reversible és com tenir dues jaquetes en una.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Gaudeix de l'aire lliure amb aquesta jaqueta amb caputxa. Té un disseny folgat, un farciment de plomes sintètiques per oferir calidesa i comoditat, un tancament amb cremallera completa i butxaques amb cremallera per desar-hi objectes petits, com ara diners en efectiu, les claus o el telèfon. A més, el disseny reversible és com tenir dues jaquetes en una.

Detalls del producte

  • Jaqueta amb folre
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IZ7619-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 152 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike ACG Jaqueta reversible - Nen/a

    Nike ACG

    149,99 €

    Completa el look