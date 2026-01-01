Materials reciclats
ACG High Stakes
Pantalons de senderisme - Home
Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers i elàstics per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.
- Color mostrat: Mystic Dates/Summit White
- Model: IR2248-658
ACG High Stakes
Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers i elàstics per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.
Moviment elàstic
El teixit Woven suau i elàstic és lleuger i fàcil de desar. Els panells laterals estan dissenyats per permetre't doblegar i flexionar les cames de manera natural perquè puguis afrontar pujades costerudes i fer descensos amb menys restriccions.
Acabat preparat per a la pluja
La caminada no s'atura quan comença a ploure una mica. L'acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis quan plou perquè puguis continuar l'aventura.
Ajust fàcil
Un cordó lleuger a la cintura i els reguladors elàstics als turmells et permeten trobar l'ajust ideal. Vols evitar la flora alpina espinosa? Tanca els reguladors per a un ajust més cenyit al voltant dels turmells i obre'ls quan vulguis gaudir d'una sensació d'amplitud amb més circulació d'aire a les cames.
Avantatges
- Les butxaques laterals amb cremallera són ideals per desar-hi els objectes bàsics per a la ruta de manera segura.
- El teixit amb protecció UV t'ajuda a protegir-te dels rajos del sol.
Detalls del producte
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Cos: 93 % nylon, 7 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Mystic Dates/Summit White
- Model: IR2248-658
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre ACG High Stakes.
ACG High Stakes