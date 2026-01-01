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ACG High Stakes Pantalons de senderisme - Home - Mystic Dates/Summit White

Materials reciclats

ACG High Stakes

Pantalons de senderisme - Home

114,99 €
Mystic Dates/Summit White
Negre/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers i elàstics per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.


  • Color mostrat: Mystic Dates/Summit White
  • Model: IR2248-658

ACG High Stakes

114,99 €

Per trobar aquell paisatge secret, necessitaràs un equipament de senderisme fiable. Els pantalons ACG High Stakes estan dissenyats per moure's amb tu i adaptar-se a la mare natura. Són lleugers i elàstics per reduir les restriccions mentre et mous. S'acosta un bon xàfec? No pateixis: l'acabat repel·lent a l'aigua manté la transpirabilitat perquè puguis continuar gaudint d'unes vistes espectaculars.

Moviment elàstic

El teixit Woven suau i elàstic és lleuger i fàcil de desar. Els panells laterals estan dissenyats per permetre't doblegar i flexionar les cames de manera natural perquè puguis afrontar pujades costerudes i fer descensos amb menys restriccions.

Acabat preparat per a la pluja

La caminada no s'atura quan comença a ploure una mica. L'acabat repel·lent a l'aigua evita que et mullis quan plou perquè puguis continuar l'aventura.

Ajust fàcil

Un cordó lleuger a la cintura i els reguladors elàstics als turmells et permeten trobar l'ajust ideal. Vols evitar la flora alpina espinosa? Tanca els reguladors per a un ajust més cenyit al voltant dels turmells i obre'ls quan vulguis gaudir d'una sensació d'amplitud amb més circulació d'aire a les cames.

Avantatges

  • Les butxaques laterals amb cremallera són ideals per desar-hi els objectes bàsics per a la ruta de manera segura.
  • El teixit amb protecció UV t'ajuda a protegir-te dels rajos del sol.

Detalls del producte

  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Cos: 93 % nylon, 7 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Mystic Dates/Summit White
  • Model: IR2248-658

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG High Stakes Pantalons de senderisme - Home

    ACG High Stakes

    114,99 €

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