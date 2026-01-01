Materials reciclats
Nike ACG GOAT
Cinturó de trail running
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
El cinturó de trail running Nike ACG està dissenyat per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Un sistema elàstic extraïble permet dur equipament addicional, mentre que les vetes elàstiques de silicona serveixen per guardar els bastons i facilitar-ne el transport.
- Color mostrat: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Model: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
El cinturó de trail running Nike ACG està dissenyat per reduir el rebot i mantenir els objectes segurs durant la carrera. Un sistema elàstic extraïble permet dur equipament addicional, mentre que les vetes elàstiques de silicona serveixen per guardar els bastons i facilitar-ne el transport.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Les quatre butxaques interiors i una butxaca amb cremallera permeten desar-hi el telèfon i els objectes de valor.
Detalls del producte
- 81 % polièster, 19 % elastà
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Model: IQ6027-039
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG GOAT