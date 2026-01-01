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ACG Five Towers Jaqueta plegable - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Materials reciclats

ACG Five Towers

Jaqueta plegable

289,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Motxilla, jaqueta, totes dues coses o cap de les dues: aquesta peça versàtil porta l'adaptabilitat a un nivell superior i s'ha dissenyat per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. Quan no la necessitis, pots plegar la jaqueta a la seva pròpia butxaca i desar-la fàcilment.


  • Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Model: IF1268-020

ACG Five Towers

289,99 €

Una motxilla que es converteix en jaqueta: una motxi-jaqueta. Genial, oi que sí?

Motxilla, jaqueta, totes dues coses o cap de les dues: aquesta peça versàtil porta l'adaptabilitat a un nivell superior i s'ha dissenyat per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. Quan no la necessitis, pots plegar la jaqueta a la seva pròpia butxaca i desar-la fàcilment.

Detalls del producte

  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Folre dels panells i part posterior de la motxilla: 93 % nylon, 7 % elastà. Folre del panell lateral, panells frontals, panells laterals i interior de la butxaca frontal (costat del palmell de la mà): 100 % nylon. Malla: 100 % polièster.
  • Jaqueta: 93 % nylon, 7 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Model: IF1268-020

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    ACG Five Towers Jaqueta plegable

    ACG Five Towers

    289,99 €

    Una motxilla que es converteix en jaqueta: una motxi-jaqueta. Genial, oi que sí?

    Disseny per a

    Aventures quotidianes

    Protecció

    Protecció UV

    Pes

    Lleuger

    Especificacions tècniques

    Tecnologia

    Dri-FIT

    Sostenibilitat

    Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat

    Característiques de rendiment

    • Tecnologia preparada per a aventures

      Aquesta jaqueta és ideal per gaudir de l'aire lliure perquè és resistent als rajos UV i capil·laritza la suor. La part de motxilla és repel·lent a l'aigua i protegeix el que portis dins.

    • Disseny desmuntable

      Si vols posar-te la jaqueta, pots deixar la motxilla a part o acoblar-la amb la cremallera. Si vols portar la motxilla, pots plegar la jaqueta i penjar-la al mosquetó.

    • Disseny plegable

      Necessites treure't capes? Plega la jaqueta sencera a la butxaca amb cremallera del pit.

    • Ideal per a l'aire lliure

      El cordó elàstic de la cintura i la cremallera bidireccional del davant et permeten personalitzar l'ajust.

    Completa el look

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