Materials reciclats
ACG Five Towers
Jaqueta plegable
Motxilla, jaqueta, totes dues coses o cap de les dues: aquesta peça versàtil porta l'adaptabilitat a un nivell superior i s'ha dissenyat per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. Quan no la necessitis, pots plegar la jaqueta a la seva pròpia butxaca i desar-la fàcilment.
- Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Model: IF1268-020
ACG Five Towers
Una motxilla que es converteix en jaqueta: una motxi-jaqueta. Genial, oi que sí?
Motxilla, jaqueta, totes dues coses o cap de les dues: aquesta peça versàtil porta l'adaptabilitat a un nivell superior i s'ha dissenyat per al paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou protecció UV i tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. Quan no la necessitis, pots plegar la jaqueta a la seva pròpia butxaca i desar-la fàcilment.
Detalls del producte
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Folre dels panells i part posterior de la motxilla: 93 % nylon, 7 % elastà. Folre del panell lateral, panells frontals, panells laterals i interior de la butxaca frontal (costat del palmell de la mà): 100 % nylon. Malla: 100 % polièster.
- Jaqueta: 93 % nylon, 7 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Model: IF1268-020
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre ACG Five Towers.
ACG Five Towers
Una motxilla que es converteix en jaqueta: una motxi-jaqueta. Genial, oi que sí?
Disseny per a
Aventures quotidianes
Protecció
Protecció UV
Pes
Lleuger
Especificacions tècniques
Tecnologia
Dri-FIT
Sostenibilitat
Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat