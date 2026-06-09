ACG Five Towers Faldilla pantaló - Dona

Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
Materials reciclats
Aquesta faldilla pantaló s'inspira en el paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. A més, podràs canviar de look fàcilment amb el seu disseny convertible.
ACG Five Towers
Es una faldilla? Són uns pantalons curts? És una faldilla pantaló? Tant se val. Canvia d'estil amb un parell de botons.
Aquesta faldilla pantaló s'inspira en el paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. A més, podràs canviar de look fàcilment amb el seu disseny convertible.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Toller Skort
PeterB967233451
Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.
ACG Five Towers
Disseny per a
Protecció
Pes
Tecnologia
Dri-FIT
Sostenibilitat
Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat