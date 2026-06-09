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ACG Five Towers Faldilla pantaló - Dona - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Materials reciclats

ACG Five Towers

Faldilla pantaló - Dona

104,99 €
Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
Anthracite/Anthracite/Summit White
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta faldilla pantaló s'inspira en el paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. A més, podràs canviar de look fàcilment amb el seu disseny convertible.


  • Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Model: IF1543-020

ACG Five Towers

104,99 €

Es una faldilla? Són uns pantalons curts? És una faldilla pantaló? Tant se val. Canvia d'estil amb un parell de botons.

Aquesta faldilla pantaló s'inspira en el paisatge assolellat de les Dolomites. Per això, inclou tecnologia que capil·laritza la suor per oferir-te comoditat. A més, podràs canviar de look fàcilment amb el seu disseny convertible.

Detalls del producte

  • Butxaques a la faldilla pantaló i a les malles ciclistes
  • Logotips ACG i Nike Swoosh brodats a la faldilla pantaló
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Faldilla pantaló: 93 % nylon, 7 % elastà. Cos interior de les malles i folre del reforç: 78 % nylon, 22 % elastà. Malla interior de les malles: 82 % polièster, 18 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Model: IF1543-020

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Toller Skort

    PeterB967233451

    Toller Skort, fällt groß aus habe in mir noch mal bestellt eine Nummer kleiner, jetzt schon mehrfach zum Wandern getragen. Er rutscht nicht sieht gut aus.

ACG Five Towers Faldilla pantaló - Dona

ACG Five Towers

104,99 €

Es una faldilla? Són uns pantalons curts? És una faldilla pantaló? Tant se val. Canvia d'estil amb un parell de botons.

Disseny per a

Senderisme

Protecció

Protecció UV

Pes

Lleuger

Especificacions tècniques

Tecnologia

Dri-FIT

Sostenibilitat

Producte fet amb almenys un 75 % de fibres de nylon reciclat

Característiques de rendiment

  • Disseny desmuntable

    Tria el que més t'agradi: faldilla, pantalons curts o faldilla pantaló. Adapta la peça a les teves necessitats amb un botó a cada costat.

  • Detalls pràctics

    Els botons de pressió a la solapa de la faldilla i les butxaques obertes grans completen el look amb comoditat i funcionalitat.

  • Capil·larització de la suor

    Hi hem incorporat la tecnologia Nike Dri-FIT perquè la suor no sigui un problema quan siguis a l'aire lliure. Capil·laritza la suor i n'afavoreix una evaporació ràpida.

Completa el look

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