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ACG Dolomiti Pantalons curts - Dona - Negre/Negre/Summit White

Materials reciclats

ACG Dolomiti

Pantalons curts - Dona

74,99 €
Negre/Negre/Summit White
Crema II/Light Orewood Brown/Summit White
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
  • Model: IF0970-010

ACG Dolomiti

74,99 €

Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.

Detalls del producte

  • 100 % nylon
  • Logotips Swoosh i de l'ACG brodats
  • Etiqueta Dolomiti teixida
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
  • Model: IF0970-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    ACG Dolomiti Pantalons curts - Dona

    ACG Dolomiti

    74,99 €

    Completa el look

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