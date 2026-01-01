Materials reciclats
ACG Dolomiti
Pantalons curts - Dona
Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.
- Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
- Model: IF0970-010
ACG Dolomiti
Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.
Detalls del producte
- 100 % nylon
- Logotips Swoosh i de l'ACG brodats
- Etiqueta Dolomiti teixida
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Summit White
- Model: IF0970-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 175 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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ACG Dolomiti