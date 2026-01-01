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Nike ACG Armilla funcional - Nen/a - Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG

Armilla funcional - Nen/a

69,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ho tens tot a punt per a l'aventura? Deixa que la brúixola del tirador de la cremallera et guiï. Podràs guardar pedres en una de les teves nombroses butxaques i dur una bossa d'hidratació a la butxaca posterior gran. Quan ja no la necessitis, plega l'armilla a la seva pròpia butxaca i guarda-la fàcilment. Què esperes? Surt a explorar el món!


  • Color mostrat: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Model: IF8294-097

Nike ACG

69,99 €

Ho tens tot a punt per a l'aventura? Deixa que la brúixola del tirador de la cremallera et guiï. Podràs guardar pedres en una de les teves nombroses butxaques i dur una bossa d'hidratació a la butxaca posterior gran. Quan ja no la necessitis, plega l'armilla a la seva pròpia butxaca i guarda-la fàcilment. Què esperes? Surt a explorar el món!

Traça el camí

Aquesta cremallera bidireccional té una cosa molt especial: una brúixola al tirador superior de la cremallera que t'ajuda a saber on és el nord.

Disseny plegable

Vols treure't capes? L'armilla sencera es pot plegar a la seva pròpia butxaca perquè sigui fàcil de desar. Quan està plegada, la sivella et permeten enganxar-la a la motxilla per portar-la còmodament amb les mans lliures.

Detalls del producte

  • Tancament amb veta adherent a la butxaca
  • Butxaca amb cremallera
  • Logotips Swoosh i de l'ACG brodats
  • Cos: 100 % nylon. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
  • Model: IF8294-097

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 155 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Nike ACG Armilla funcional - Nen/a

    Nike ACG

    69,99 €

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