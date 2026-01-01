Materials reciclats
Nike ACG
Armilla funcional - Nen/a
Ho tens tot a punt per a l'aventura? Deixa que la brúixola del tirador de la cremallera et guiï. Podràs guardar pedres en una de les teves nombroses butxaques i dur una bossa d'hidratació a la butxaca posterior gran. Quan ja no la necessitis, plega l'armilla a la seva pròpia butxaca i guarda-la fàcilment. Què esperes? Surt a explorar el món!
- Color mostrat: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Model: IF8294-097
Nike ACG
Ho tens tot a punt per a l'aventura? Deixa que la brúixola del tirador de la cremallera et guiï. Podràs guardar pedres en una de les teves nombroses butxaques i dur una bossa d'hidratació a la butxaca posterior gran. Quan ja no la necessitis, plega l'armilla a la seva pròpia butxaca i guarda-la fàcilment. Què esperes? Surt a explorar el món!
Traça el camí
Aquesta cremallera bidireccional té una cosa molt especial: una brúixola al tirador superior de la cremallera que t'ajuda a saber on és el nord.
Disseny plegable
Vols treure't capes? L'armilla sencera es pot plegar a la seva pròpia butxaca perquè sigui fàcil de desar. Quan està plegada, la sivella et permeten enganxar-la a la motxilla per portar-la còmodament amb les mans lliures.
Detalls del producte
- Tancament amb veta adherent a la butxaca
- Butxaca amb cremallera
- Logotips Swoosh i de l'ACG brodats
- Cos: 100 % nylon. Malla: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Model: IF8294-097
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 155 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike ACG.
Nike ACG