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Nike ACG Apex Gorra de pescador - Olive Flak/Negre

Materials reciclats

Nike ACG Apex

Gorra de pescador

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.

Cobertura ajustable i disseny plegable: aquest no és el típic barret de pescador! Aquesta peça s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, on vam detectar la necessitat de disposar d'un equip adaptable. Els dies calorosos, quan vulguis sentir la brisa, treu-ne la part superior per deixar al descobert una corona de malla. I si comença a ploure de sobte? Doncs només caldrà que et protegeixis sota la seva visera rodona de 360 graus repel·lent a l'aigua.


  • Color mostrat: Olive Flak/Negre
  • Model: IM6152-368

Nike ACG Apex

30 % de descompte

Cobertura ajustable i disseny plegable: aquest no és el típic barret de pescador! Aquesta peça s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, on vam detectar la necessitat de disposar d'un equip adaptable. Els dies calorosos, quan vulguis sentir la brisa, treu-ne la part superior per deixar al descobert una corona de malla. I si comença a ploure de sobte? Doncs només caldrà que et protegeixis sota la seva visera rodona de 360 graus repel·lent a l'aigua.

Gorra Apex

Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.

Disseny plegable

Si no necessites la protecció addicional, busca les etiquetes "Pack it in" i "Pack it out". Fes servir els tancaments que hi ha a prop d'aquestes etiquetes per plegar el barret en una bossa compacta i lleugera.

Disseny amb intenció

Un mosquetó afegeix un toc clàssic d'ACG i et permet enganxar el barret a l'exterior de la motxilla per portar-lo fàcilment. La corretja ajustable que hi ha sota la barbeta en permet regular l'ajust.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Banda interior que capil·laritza la suor
  • Logo reflectant Nike ACG
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Olive Flak/Negre
  • Model: IM6152-368

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Nike ACG Apex Gorra de pescador

    Nike ACG Apex

    30 % de descompte

    Completa el look

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