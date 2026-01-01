Materials reciclats
Nike ACG Apex
Gorra de pescador
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
Cobertura ajustable i disseny plegable: aquest no és el típic barret de pescador! Aquesta peça s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, on vam detectar la necessitat de disposar d'un equip adaptable. Els dies calorosos, quan vulguis sentir la brisa, treu-ne la part superior per deixar al descobert una corona de malla. I si comença a ploure de sobte? Doncs només caldrà que et protegeixis sota la seva visera rodona de 360 graus repel·lent a l'aigua.
- Color mostrat: Olive Flak/Negre
- Model: IM6152-368
Nike ACG Apex
Cobertura ajustable i disseny plegable: aquest no és el típic barret de pescador! Aquesta peça s'inspira en el nostre viatge a les Dolomites, on vam detectar la necessitat de disposar d'un equip adaptable. Els dies calorosos, quan vulguis sentir la brisa, treu-ne la part superior per deixar al descobert una corona de malla. I si comença a ploure de sobte? Doncs només caldrà que et protegeixis sota la seva visera rodona de 360 graus repel·lent a l'aigua.
Gorra Apex
Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció.
Disseny plegable
Si no necessites la protecció addicional, busca les etiquetes "Pack it in" i "Pack it out". Fes servir els tancaments que hi ha a prop d'aquestes etiquetes per plegar el barret en una bossa compacta i lleugera.
Disseny amb intenció
Un mosquetó afegeix un toc clàssic d'ACG i et permet enganxar el barret a l'exterior de la motxilla per portar-lo fàcilment. La corretja ajustable que hi ha sota la barbeta en permet regular l'ajust.
Detalls del producte
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Banda interior que capil·laritza la suor
- Logo reflectant Nike ACG
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Olive Flak/Negre
- Model: IM6152-368
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Nike ACG Apex