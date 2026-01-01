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ACG Aireez Part superior de trail running de màniga llarga amb botons - Home - Carmesí clar/Summit White

Materials reciclats

ACG Aireez

Part superior de trail running de màniga llarga amb botons - Home

109,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sol que torra, quilòmetres per recórrer. Hem dissenyat aquesta samarreta amb protecció UV i un coll que es pot treure per oferir-te més protecció. La ventilació a la part posterior afavoreix la circulació de l'aire i el tafetà lleuger i elàstic incorpora tecnologia de capil·larització de la suor per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat. Què esperes? Els camins no es recorren sols!


  • Color mostrat: Carmesí clar/Summit White
  • Model: IM5144-696

ACG Aireez

109,99 €

Sol que torra, quilòmetres per recórrer. Hem dissenyat aquesta samarreta amb protecció UV i un coll que es pot treure per oferir-te més protecció. La ventilació a la part posterior afavoreix la circulació de l'aire i el tafetà lleuger i elàstic incorpora tecnologia de capil·larització de la suor per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat. Què esperes? Els camins no es recorren sols!

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El tancament amb botó de pressió a la butxaca del pit és ideal per desar-hi de manera segura els gels o auriculars.
  • El coll es tanca amb botons per minimitzar el moviment durant la carrera.

Detalls del producte

  • Veta
  • Logotips ACG i Swoosh de disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
  • Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
  • 72 % nylon, 28 % elastà
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Carmesí clar/Summit White
  • Model: IM5144-696

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    ACG Aireez Part superior de trail running de màniga llarga amb botons - Home

    ACG Aireez

    109,99 €

    Una camisa de running lleugera amb protecció UV que ofereix la sensació de córrer permanentment per l'ombra.

    Disseny per a

    Trail running

    Protecció

    Protecció UV

    Material

    Transpirable

    Característiques de rendiment

    • Protecció UV total

      Quan l'ombra desapareix, la protecció UPF 40 pren el relleu.

    • Trans­pi­ra­bi­li­tat superior

      El teixit Dri-FIT amb obertures de ven­ti­la­ció t'ajuda a rendir al màxim quan puja la tem­pe­ra­tu­ra.

    • Mi­ni­ma­lis­me total

      Un disseny simplificat que prioritza la llibertat de moviment als camins.

    Completa el look