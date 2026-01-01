Materials reciclats
ACG Aireez
Part superior de trail running de màniga llarga amb botons - Home
Sol que torra, quilòmetres per recórrer. Hem dissenyat aquesta samarreta amb protecció UV i un coll que es pot treure per oferir-te més protecció. La ventilació a la part posterior afavoreix la circulació de l'aire i el tafetà lleuger i elàstic incorpora tecnologia de capil·larització de la suor per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat. Què esperes? Els camins no es recorren sols!
- Color mostrat: Carmesí clar/Summit White
- Model: IM5144-696
ACG Aireez
Sol que torra, quilòmetres per recórrer. Hem dissenyat aquesta samarreta amb protecció UV i un coll que es pot treure per oferir-te més protecció. La ventilació a la part posterior afavoreix la circulació de l'aire i el tafetà lleuger i elàstic incorpora tecnologia de capil·larització de la suor per ajudar-te a mantenir la frescor i la comoditat. Què esperes? Els camins no es recorren sols!
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El tancament amb botó de pressió a la butxaca del pit és ideal per desar-hi de manera segura els gels o auriculars.
- El coll es tanca amb botons per minimitzar el moviment durant la carrera.
Detalls del producte
- Veta
- Logotips ACG i Swoosh de disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equipament de protecció individual
- Aquest producte protegeix dels raigs UVA i UVB del sol només a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.
- 72 % nylon, 28 % elastà
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Carmesí clar/Summit White
- Model: IM5144-696
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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ACG Aireez
Una camisa de running lleugera amb protecció UV que ofereix la sensació de córrer permanentment per l'ombra.
Disseny per a
Trail running
Protecció
Protecció UV
Material