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ACG Air Deschutz+ Sandàlies - Negre/Negre/Anthracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Sandàlies

79,99 €
Negre/Negre/Anthracite/Grey Fog
Light Iron Ore/Dark Iris/Negre/Rust Oxide
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les Nike Air Deschutz+ SE presenten un disseny còmode per als passejos a la ciutat, els camins rocallosos i les caminades fins a la platja. El look clàssic dels anys 90 es combina amb un disseny resistent que s'inspira en l'exterior i incorpora materials d'eixugada ràpida i un amortiment còmode. Deixa que els detalls naturals defineixin el teu estil.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite/Grey Fog
  • Model: DO8951-001

ACG Air Deschutz+

79,99 €

UNES SANDÀLIES GENS BÀSIQUES.

Les Nike Air Deschutz+ SE presenten un disseny còmode per als passejos a la ciutat, els camins rocallosos i les caminades fins a la platja. El look clàssic dels anys 90 es combina amb un disseny resistent que s'inspira en l'exterior i incorpora materials d'eixugada ràpida i un amortiment còmode. Deixa que els detalls naturals defineixin el teu estil.

Producte provat al nord-oest dels EUA

Aquest producte s'ha dissenyat i provat a Oregon, Estats Units. L'entorn natural i el clima de l'estat han estat la inspiració del look i de la finalitat de les sandàlies.

Comoditat que no passa de moda

La unitat Nike Air al taló proporciona amortiment durant les aventures per camins escarpats i humits.

Disseny d'aventura

Els materials d'eixugada ràpida a la part superior i la sola exterior de goma adherent et preparen per a l'aire lliure, tant per creuar rierols com per saltar sobre roques. Els tancaments amb veta adherent et permeten personalitzar l'ajust de manera ràpida durant les aventures del dia a dia.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Negre/Anthracite/Grey Fog
  • Model: DO8951-001

Nike ACG

Les peces Nike All Conditions Gear, preparades per conquerir el paisatge urbà o escapar-ne, t'equipen amb un disseny modern que posa a prova les inclemències del temps. Les teles impermeables i resistents al vent i les tecnologies transpirables mantenen la protecció, mentre que el disseny innovador ofereix un espai versàtil per desar les teves coses i diverses opcions d'estil.

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (28)

4.7 estrelles

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Balázs107341634

    Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

ACG Air Deschutz+ Sandàlies

ACG Air Deschutz+

79,99 €

Completa el look

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