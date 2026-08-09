ACG Air Deschutz+ Sandàlies

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Les Nike Air Deschutz+ SE presenten un disseny còmode per als passejos a la ciutat, els camins rocallosos i les caminades fins a la platja. El look clàssic dels anys 90 es combina amb un disseny resistent que s'inspira en l'exterior i incorpora materials d'eixugada ràpida i un amortiment còmode. Deixa que els detalls naturals defineixin el teu estil.
ACG Air Deschutz+
UNES SANDÀLIES GENS BÀSIQUES.
Les Nike Air Deschutz+ SE presenten un disseny còmode per als passejos a la ciutat, els camins rocallosos i les caminades fins a la platja. El look clàssic dels anys 90 es combina amb un disseny resistent que s'inspira en l'exterior i incorpora materials d'eixugada ràpida i un amortiment còmode. Deixa que els detalls naturals defineixin el teu estil.
Aquest producte s'ha dissenyat i provat a Oregon, Estats Units. L'entorn natural i el clima de l'estat han estat la inspiració del look i de la finalitat de les sandàlies.
La unitat Nike Air al taló proporciona amortiment durant les aventures per camins escarpats i humits.
Els materials d'eixugada ràpida a la part superior i la sola exterior de goma adherent et preparen per a l'aire lliure, tant per creuar rierols com per saltar sobre roques. Els tancaments amb veta adherent et permeten personalitzar l'ajust de manera ràpida durant les aventures del dia a dia.
Les peces Nike All Conditions Gear, preparades per conquerir el paisatge urbà o escapar-ne, t'equipen amb un disseny modern que posa a prova les inclemències del temps. Les teles impermeables i resistents al vent i les tecnologies transpirables mantenen la protecció, mentre que el disseny innovador ofereix un espai versàtil per desar les teves coses i diverses opcions d'estil.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.7 estrelles
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+