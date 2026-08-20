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Materials reciclats
Nike Ace
Visera Dri-FIT
19,99 €
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquesta visera sense estructura està confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor per mantenir la frescor quan fa calor al camp i la pista.
- Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
- Model: HJ3689-100
Nike Ace
19,99 €
Aquesta visera sense estructura està confeccionada amb un teixit elàstic que capil·laritza la suor per mantenir la frescor quan fa calor al camp i la pista.
Avantatges
- Totes les viseres Ace tenen una profunditat baixa i fan ombra sempre que et cal.
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit de mescla de polièster elàstic en quatre direccions és lleuger i transpirable.
- El tancament amb veta adherent es regula fàcilment per oferir l'ajust perfecte.
Detalls del producte
- Ajust sense estructura
- Banda absorbent
- Cos: 91 % polièster, 9 % elastà. Banda absorbent: 91 % polièster, 9 % elastà.
- No es pot rentar
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Anthracite/Negre
- Model: HJ3689-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Ace
19,99 €