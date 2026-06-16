Academy Pro Turquia 2026 Samarreta de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.
Academy Pro Turquia 2026
Aquesta part superior Academy fresca i ultralleugera que s'ha dissenyat per als entrenaments de futbol té panells laterals de malla que milloren la circulació de l'aire. L’ajust entallat evita les distraccions quan augmentes el ritme durant els exercicis i entrenaments.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Academy Pro Turquia 2026