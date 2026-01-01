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Academy Pro Turquia 2026 Part superior d'entrenament de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a - Sport Red/Negre/Blanc

Academy Pro Turquia 2026

Part superior d'entrenament de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

49,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.


  • Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
  • Model: IR0472-614

Academy Pro Turquia 2026

49,99 €

Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
  • Model: IR0472-614

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Academy Pro Turquia 2026 Part superior d'entrenament de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

    Academy Pro Turquia 2026

    49,99 €

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