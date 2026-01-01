Academy Pro Turquia 2026
Part superior d'entrenament de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.
- Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
- Model: IR0472-614
Academy Pro Turquia 2026
Aquesta part superior d'entrenament lleugera, que s'ha dissenyat per a la pràctica del futbol, té panells de malla laterals que milloren la circulació de l'aire i ofereixen una sensació de frescor i transpirabilitat. El teixit Dri-FIT que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i el disseny amb cremallera d'un quart es combinen per evitar les distraccions mentre augmentes el ritme durant els exercicis i els entrenaments.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Color mostrat: Sport Red/Negre/Blanc
- Model: IR0472-614
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Academy Pro Turquia 2026