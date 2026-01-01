triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Academy Pro SE Chelsea FC Samarreta de futbol per a abans del partit de màniga curta Nike Dri-FIT - Home - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Materials reciclats

Academy Pro SE Chelsea FC

Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Home

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, aquesta samarreta entallada de disseny tipus rèplica incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat el dia del partit.


  • Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Model: IB3806-012

Academy Pro SE Chelsea FC

30 % de descompte

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, aquesta samarreta entallada de disseny tipus rèplica incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat el dia del partit.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Model: IB3806-012

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Academy Pro SE Chelsea FC.

    Academy Pro SE Chelsea FC Samarreta de futbol per a abans del partit de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

    Academy Pro SE Chelsea FC

    30 % de descompte

    Completa el look

    Item 3 of 4