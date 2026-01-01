Academy Pro SE Chelsea FC Samarreta de futbol per a abans del partit de màniga curta Nike Dri-FIT - Home

Materials reciclats
Academy Pro SE Chelsea FC
Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, aquesta samarreta entallada de disseny tipus rèplica incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat el dia del partit.
- Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Model: IB3806-012
Academy Pro SE Chelsea FC
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, aquesta samarreta entallada de disseny tipus rèplica incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i que t'ajuda a mantenir la transpirabilitat el dia del partit.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Model: IB3806-012
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Academy Pro SE Chelsea FC.
Academy Pro SE Chelsea FC