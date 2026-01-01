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Nike Academy Pilota de futbol - Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc

Nike Academy

Pilota de futbol

27,99 €
Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc
Blanc/Carmesí brillant/Anthracite/Negre
Linen/Carmesí brillant/Negre/Negre
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.


  • Color mostrat: Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc
  • Model: IQ0642-010

Nike Academy

27,99 €

Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.

Detalls del producte

  • 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc
  • Model: IQ0642-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Academy Pilota de futbol

    Nike Academy

    27,99 €

    Completa el look

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