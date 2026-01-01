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Nike Academy
Pilota de futbol
27,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.
- Color mostrat: Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc
- Model: IQ0642-010
Nike Academy
27,99 €
Marca un munt de gols amb la pilota de futbol Academy. La tecnologia OmniSculpt innovadora, que inclou ranures en relleu a la coberta per permetre que l'aire circuli al voltant de la pilota i oferir un vol precís.
Detalls del producte
- 67 % goma, 10 % poliuretà, 13 % polièster, 10 % etilè/acetat de vinil (EVAC)
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Illusion Green/Off Noir/Blanc
- Model: IQ0642-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy
27,99 €