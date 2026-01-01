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Nike Academy Part superior de futbol Dri-FIT - Nena - Negre/Blanc/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Part superior de futbol Dri-FIT - Nena

19,99 €
Negre/Blanc/Negre/Blanc
Playful Pink/Blanc/Playful Pink/Blanc
Carmesí brillant/Blanc/Carmesí brillant/Blanc
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la comoditat i la frescor mentre perfecciones les teves habilitats. La malla a la part posterior i als laterals afegeix transpirabilitat.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
  • Model: IO5799-010

Nike Academy

19,99 €

Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, per mantenir la comoditat i la frescor mentre perfecciones les teves habilitats. La malla a la part posterior i als laterals afegeix transpirabilitat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
  • Model: IO5799-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Academy Part superior de futbol Dri-FIT - Nena

    Nike Academy

    19,99 €

    Completa el look