Nike Academy+ Pantalons curts de futbol Dri-FIT - Home

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Domina el terreny de joc amb aquests pantalons curts de futbol que capil·laritzen la suor. Dissenyats per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, tenen panells laterals de malla que proporcionen ventilació addicional.
Nike Academy+
Domina el terreny de joc amb aquests pantalons curts de futbol que capil·laritzen la suor. Dissenyats per oferir suavitat, lleugeresa i transpirabilitat, tenen panells laterals de malla que proporcionen ventilació addicional.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+