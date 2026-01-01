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Nike Academy Pantalons curts de futbol Dri-FIT de 10 cm - Nena - Negre/Blanc/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Pantalons curts de futbol Dri-FIT de 10 cm - Nena

19,99 €
Negre/Blanc/Negre/Blanc
Playful Pink/Blanc/Playful Pink/Blanc
Pink Smoke/Blanc/Pink Smoke/Blanc
Team Red/Blanc/Team Red/Blanc
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Dona-ho tot al camp amb els nostres pantalons curts Academy. Equipats amb tecnologia que gestiona la suor, l'allunyen de la pell per mantenir-la seca durant més temps. Els panells de malla dels costats proporcionen més transpirabilitat perquè puguis jugar a cor què vols tot durant tot el dia.


  • Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
  • Model: IO5798-010

Nike Academy

19,99 €

Dona-ho tot al camp amb els nostres pantalons curts Academy. Equipats amb tecnologia que gestiona la suor, l'allunyen de la pell per mantenir-la seca durant més temps. Els panells de malla dels costats proporcionen més transpirabilitat perquè puguis jugar a cor què vols tot durant tot el dia.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
  • Model: IO5798-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Academy Pantalons curts de futbol Dri-FIT de 10 cm - Nena

    Nike Academy

    19,99 €

    Completa el look