Materials reciclats
Nike Academy
Pantalons curts de futbol Dri-FIT de 10 cm - Nena
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Dona-ho tot al camp amb els nostres pantalons curts Academy. Equipats amb tecnologia que gestiona la suor, l'allunyen de la pell per mantenir-la seca durant més temps. Els panells de malla dels costats proporcionen més transpirabilitat perquè puguis jugar a cor què vols tot durant tot el dia.
- Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
- Model: IO5798-010
Nike Academy
Dona-ho tot al camp amb els nostres pantalons curts Academy. Equipats amb tecnologia que gestiona la suor, l'allunyen de la pell per mantenir-la seca durant més temps. Els panells de malla dels costats proporcionen més transpirabilitat perquè puguis jugar a cor què vols tot durant tot el dia.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc/Negre/Blanc
- Model: IO5798-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Academy