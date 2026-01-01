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Nike Academy
Motxilla (mitjana, 24 l)
37,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Presenta diversos compartiments per mantenir l'equipament segur i a mà.
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: IO0915-410
Nike Academy
37,99 €
La motxilla Nike Academy presenta un disseny durador pensat per resistir qualsevol repte el dia del partit. Presenta diversos compartiments per mantenir l'equipament segur i a mà.
Avantatges
- La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
- Compartiment per a la roba seca o mullada que manté l'equipament organitzat i net.
- Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
- La funda és apta per a un portàtil de fins a 15 polzades.
Detalls del producte
- 46 cm d'alçada x 30 cm d'amplada x 18 cm de profunditat
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: IO0915-410
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy
37,99 €