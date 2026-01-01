Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
La bossa d'esport Nike Academy presenta un disseny durador per organitzar les coses. El gran compartiment principal i les butxaques laterals separades són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: IO0918-410
Nike Academy
La bossa d'esport Nike Academy presenta un disseny durador per organitzar les coses. El gran compartiment principal i les butxaques laterals separades són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.
Avantatges
- La part inferior renovada amb revestiment proporciona protecció contra les inclemències meteorològiques i més durabilitat.
- La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
- Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.
Detalls del producte
- Compartiment principal amb cremallera doble
- 63 cm de llargada x 30 cm d’amplada x 30 cm d'alçària
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
- Model: IO0918-410
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Academy