Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos d'ajust relaxat Dri-FIT - Home

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos d'ajust relaxat t'encantaran per la seva funcionalitat; tenen molta capacitat d'emmagatzematge i inclouen una veta per penjar-los fàcilment.
Nike 24.7 PerfectStretch
PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos d'ajust relaxat t'encantaran per la seva funcionalitat; tenen molta capacitat d'emmagatzematge i inclouen una veta per penjar-los fàcilment.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch