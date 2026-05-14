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Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos d'ajust relaxat Dri-FIT - Home - Negre/Dark Smoke Grey

Materials reciclats

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalons xinos d'ajust relaxat Dri-FIT - Home

119,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos d'ajust relaxat t'encantaran per la seva funcionalitat; tenen molta capacitat d'emmagatzematge i inclouen una veta per penjar-los fàcilment.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

PerfectStretch és un teixit elàstic en quatre direccions que ofereix un look polit i comoditat durant tot el dia. Aquests pantalons xinos d'ajust relaxat t'encantaran per la seva funcionalitat; tenen molta capacitat d'emmagatzematge i inclouen una veta per penjar-los fàcilment.

Tecnologia de capil·larització de la suor

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Disseny amb sis butxaques

La butxaca oculta amb cremallera a l'interior de la butxaca dreta té capacitat per la major part dels telèfons. La butxaca oberta de malla al costat esquerre és perfecta per desar-hi objectes petits. Totes les butxaques estan cosides a l'interior per evitar moviments inesperats durant tot el dia.

Més avantatges

  • La cintura elàstica i les travetes proporcionen un ajust ferm.
  • Les butxaques posteriors inclouen un tancament amb cremallera.
  • Aquest producte proporciona protecció contra els raigs UVA i UVB del sol a les zones que cobreix la peça. A la resta de zones cal utilitzar un protector solar de bona qualitat.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva a la costura esquerra de la cintura
  • Travetes segellades
  • Tancament amb cremallera frontal i gafets
  • Cos: 100 % polièster. Interior de les butxaques: 86 % polièster, 14 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: HQ6941-010

Talles i ajustos

    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (4)

5 estrelles

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons xinos d'ajust relaxat Dri-FIT - Home

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Completa el look

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