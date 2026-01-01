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Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalons de camal recte Dri-FIT - Home - Dark Hazel/Negre/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalons de camal recte Dri-FIT - Home

109,99 €
Dark Hazel/Negre/Velvet Brown
Camo Green/Negre/Outdoor Green
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.


  • Color mostrat: Dark Hazel/Negre/Velvet Brown
  • Model: IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.

Optimitza el teu descans

Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El nostre teixit suau de doble punt ImpossiblySoft està dissenyat per acompanyar-te durant tot el dia.
  • La cintura elàstica té un toc frunzit a la part posterior per oferir una elasticitat dinàmica.
  • La butxaca posterior amb cremallera permet desar-hi coses de manera segura, mentre que la butxaca oculta amb cremallera dins de la butxaca dreta permet desar-hi objectes petits.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • Cos: 51 % polièster, 25 % modal, 15 % cotó, 9 % elastà. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Dark Hazel/Negre/Velvet Brown
  • Model: IM3639-212

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalons de camal recte Dri-FIT - Home

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    109,99 €

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