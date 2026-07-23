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Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalons curts Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalons curts Dri-FIT - Home

94,99 €
Negre/Negre/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Negre/Velvet Brown
Camo Green/Negre/Outdoor Green
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons curts amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons curts amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.

Optimitza el teu descans

Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.

Transpirabilitat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El nostre teixit suau de doble punt ImpossiblySoft està dissenyat per acompanyar-te durant tot el dia.
  • La cintura elàstica amb cordó té un toc frunzit a la part posterior per oferir una elasticitat dinàmica.
  • La butxaca oculta amb cremallera dins de la butxaca dreta permet desar-hi objectes petits.

Detalls del producte

  • Veta exclusiva per penjar la peça
  • Butxaques laterals
  • Cos: 48 % polièster, 27 % modal, 17 % cotó, 8 % elastà. Interior de les butxaques: 79 % modal, 21 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Dark Smoke Grey
  • Model: IQ9048-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • El model és Braylan Shelby, jugador universitari de futbol americà.
    • Shelby fa 195 cm d'alçada i porta la talla 2XL.
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalons curts Dri-FIT - Home

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Més informació

    • El model és Braylan Shelby, jugador universitari de futbol americà.
    • Shelby fa 195 cm d'alçada i porta la talla 2XL.

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