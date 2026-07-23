Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalons curts Dri-FIT - Home

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons curts amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Troba la calma amb Nike 24.7. Aquests pantalons curts amb capil·larització de la suor, dissenyats per a la recuperació i la preparació diària, ofereixen una comoditat superior. El teixit ImpossiblySoft els proporciona un aspecte sofisticat i refinat, a més d'una sensació increïblement suau i agradable, perfecta per a la recuperació i per tornar a l'acció.
Amb Nike 24.7, la comoditat és la norma. Aquests bàsics d'inspiració esportiva, dissenyats per acompanyar-te abans i després de l'entrenament, et permeten rendir al màxim en cada moment.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft