Torna a la cercaNike Store City Stars (Phase 2)Tancada • Obre a les 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dg.: 10:00 - 0:00ServeisInformació sobre les devolucionsAquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Botigues properesDirectori de botiguesNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGTancada • Obre a les 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGTancada • Obre a les 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGTancada • Obre a les 10:00