Nike Factory Store - Citadel

Nike Factory Store - Citadel

Oberta • Tanca a les 21:00

Citadel Outlets

100 Citadel Dr Suite 561

Commerce, CA, 90040-1523, US

3237201684

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Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:00 - 21:00

Horari especial

dj., 6 d’ag. - dc., 12 d’ag.: 10:00 - 21:00

Serveis

  • Recollida de comandes

    Recollida de comandes

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    En fer-te Member, tens un 15 % de descompte en la teva primera compra a la botiga*, a més de recompenses exclusives. * S'hi apliquen certes excepcions.

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  • Compres sense complicacions

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    Per ser Member, tens 60 dies per emprovar-te les peces i pots fer devolucions sense rebuts de qualsevol producte.

  • Compra les ofertes de Nike Factory

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