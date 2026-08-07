Torna a la cercaNike Factory Store - CitadelOberta • Tanca a les 21:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dg.: 10:00 - 21:00Horari especialdj., 6 d’ag. - dc., 12 d’ag.: 10:00 - 21:00ServeisRecollida de comandesCompra els teus productes preferits online i recull-los a una botiga.Tot és millor quan ets MemberEn fer-te Member, tens un 15 % de descompte en la teva primera compra a la botiga*, a més de recompenses exclusives. * S'hi apliquen certes excepcions.Nike ExpertsObtén consells en temps real sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i l'estil del nostre equip d'experts.Compres sense complicacionsPer ser Member, tens 60 dies per emprovar-te les peces i pots fer devolucions sense rebuts de qualsevol producte.Compra les ofertes de Nike FactoryEls productes i els descomptes de les Nike Factory Stores ja estan disponibles online.Compra les ofertes de Nike FactoryBotigues properesDirectori de botiguesNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USOberta • Tanca a les 19:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USOberta • Tanca a les 19:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USOberta • Tanca a les 21:00