Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Oberta • Tanca a les 22:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

Obtén indicacions

Horari de la botiga

dl. - dg.: 10:00 - 22:00

Serveis

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    Trobar l'ajust perfecte és essencial. Aconsegueix els sostenidors i l'ajust adequats per a les teves activitats preferides.

Botigues properes