Torna a la cercaNike Discovery Mall (Partnered)Oberta • Tanca a les 22:00Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653Obtén indicacionsHorari de la botigadl. - dg.: 10:00 - 22:00ServeisInformació sobre les devolucionsAquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.Bra Fit de Nike FitTrobar l'ajust perfecte és essencial. Aconsegueix els sostenidors i l'ajust adequats per a les teves activitats preferides.Botigues properesDirectori de botiguesNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWOberta • Tanca a les 0:00SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWOberta • Tanca a les 20:00NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWOberta • Tanca a les 23:00