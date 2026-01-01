Nike Chadstone

Nike Chadstone

Oberta • Tanca a les 19:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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Horari de la botiga

dl. - dc.: 9:00 - 17:30
dj. - ds.: 9:00 - 21:00
dg.: 10:00 - 19:00

Serveis

  • Zona de prova: running

    Zona de prova: running

    La manera més interessant d'emprovar-te unes sabatilles de running.

  • Accés anticipat per a Members

    Accés anticipat per a Members

    Aconsegueix alguns dels nostres productes més esperats i innovadors abans que ningú.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Porta'ns les sabatilles que ja no facis servir i les reciclarem per fer Nike Grind.

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

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