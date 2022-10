Cada angle d'aquesta combinació de les Air Money i les More Uptempo evoca l'estil de la cultura de les sabatilles de bàsquet dels 90. Lletres grans i cridaneres. Air visible. Dissenys imponents. I símbols de dòlar. L'última combinació de colors en blanc millora amb una franja completament negra sota la cobertura i amb detalls en coral subtils. Per cert, tampoc et perdis el porquet en forma de pilota de bàsquet a la cobertura extraïble, tot un símbol de riquesa profundament arrelat.