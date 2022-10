És cert que, de vegades, si no ho veus, no hi creus. Abans de la presentació de les Air Max l'any 1987, els atletes no podien veure com funcionava la tecnologia Air. Tot això va canviar en incorporar una finestra a l'amortiment Max Air per fer llum a la infinitat de possibilitats d'aquestes sabatilles. La resta, com es sol dir, ja és història. Trenta anys més tard, les Air Max 1 Anniversary reten homenatge a les sabatilles que van convertir l'Air en tota una moda. Presenten el mateix disseny que les emblemàtiques OG, ara actualitzat amb materials moderns i una combinació de colors clàssica.