És cert que, de vegades, si no ho veus, no hi creus. Aquest va ser el cas quan es van presentar les Air Max, l'any 1987. Eren les primeres sabatilles que incorporaven una unitat Air visible que deixava passar la llum perquè els atletes poguessin veure el funcionament d'aquesta tecnologia. La resta, com es sol dir, ja es història. Trenta anys més tard, les Air Max 1 Anniversary reten homenatge a les sabatilles que van fer de l'Air una icona. Presenten el mateix disseny que les emblemàtiques OG, ara actualitzat amb materials moderns i una combinació de colors retro que representa totalment els anys 80.