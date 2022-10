És cert que, de vegades, si no ho veus, no hi creus. Aquest va ser el cas quan es van presentar les Air Max, l'any 1987. Eren les primeres sabatilles que permetien als clients i als atletes veure el funcionament de la tecnologia Air a través d'una unitat Air visible i translúcida. Trenta anys més tard, les Air Max 1 Anniversary reten homenatge a les sabatilles que van fer llum a l'Air i el van convertir en tota una moda. Presenten el mateix disseny que les emblemàtiques OG, ara actualitzat amb materials moderns i el color blau universitari, que representa part del llegat.