Presentades l'any 1995 tot complint les instruccions de Michael Jordan per crear un look formal per a la pista, les Air Jordan XI originals van acabar esdevenint unes de les sabatilles Air Jordan més populars de tots els temps. Les Air Jordan XI Low "Nightshade" en continuen el llegat i incorporen actualitzacions innovadores. Els panells de pell de xarol originals incorporen un tractament de pell de serp per crear un contrast amb la part superior negra de pell i malla, a més d'una sola exterior transparent amb tocs de color volt.