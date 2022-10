Un dels models Air Jordan més emblemàtics i estimats de tots els temps, les Air Jordan 11, va seguir la visió de Michael Jordan d'introduir un look formal a la pista. Per aconseguir-ho, van presentar pell de xarol per primera vegada en unes sabatilles esportives. L'última versió de les campiones de la canya baixa s'inspira en el look de les Air Jordan XI "Concord", que ho van començar tot el 1995.