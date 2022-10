Un dels models Air Jordan més emblemàtics i estimats de tots els temps, les Air Jordan XI, va seguir la visió de Michael Jordan d'introduir un look formal a la pista. Per aconseguir-ho, van presentar pell de xarol per primera vegada en unes sabatilles esportives. Aquest disseny, que torna com a model retro, presenta la nova combinació de colors "Infrared 23".