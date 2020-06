Una pregunta que canviarà la teva alimentació

Això és el que l'equip de Precision Nutrition anomena "l'art de la pausa", un interval de cinc segons que fa que el cervell reaccioni i estigui atent als senyals de gana del cos. Això farà que deixis de menjar quan estiguis satisfet, i no quan t'hagis omplert totalment l'estómac. La paraula "pausa" és clau. "No et diem que paris", diu Scott-Dixon. "Pots seguir menjant si vols, perquè sempre tens menjar disponible. Però per descobrir si realment et ve de gust menjar, atura't un moment".



Si això et sembla massa simple, t'animem a provar-ho. Seu a taula per menjar sense televisió, telèfon ni papers. Menja un bocí, deixa la forquilla i atura't un moment: pensa per què menges. "Això és tot un repte, però canvia totalment l'experiència de la gent amb el menjar", explica Scott-Dixon.



St. Pierre diu que els atletes d'elit fan servir un mètode d'atenció semblant. Mira com un jugador de beisbol surt de l'àrea del batedor, respira fondo i es concentra. Fixa't en com agafa aire profundament un jugador de futbol abans d'un tir de penal. "Els atletes sempre fan això intuïtivament per abaixar el ritme, no precipitar-se i evitar errors provocats per reaccions automàtiques", explica. "No fan 10 minuts de meditació, sinó una sola respiració, puf, i tornen a començar". Aquesta mateixa idea funciona per al moment de menjar.



També et pots aturar enmig del que consideres que és un gran error, comenta Scott-Dixon. Imagina que estàs estressat i et poses a devorar un plat de patates fregides, però et recordes d'aturar-te un moment i respirar. Llavors penses: Si ni tan sols tinc gana. No vull menjar això. "No t'ho prenguis com una catàstrofe, sinó com un èxit, perquè t'has enxampat a tu mateix. Felicita't i recorda aquest moment per a la propera vegada que estiguis estressat i tinguis l'impuls de menjar", diu Scott-Dixon.